Коллектив министерства культуры и туризма посетил Аллею почетного захоронения

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В связи с 10-летним юбилеем создания министерства культуры и туризма коллектив министерства во главе с министром Абульфасом Гараевым посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Как сообщает Report, коллектив министерства почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, были возложены венки и цветы к его могиле.
Отметим, что мероприятия в связи с юбилеем продолжатся в течение дня.
Напомним, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 января 2006 года было ликвидировано министерство культуры, молодежи, спорта и туризма, на основе министерства культуры было создано министерство культуры и туризма.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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