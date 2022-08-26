Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд

Аукционный дом Christies's получил права на проведение аукциона по продаже 150 картин из коллекции покойного сооснователя Microsoft Corp Пола Аллена и ожидает выручить за них не менее 1 млрд долларов США. Как передает Report, об этом пишет The Wall Street

Аукционный дом Christies's получил права на проведение аукциона по продаже 150 картин из коллекции покойного сооснователя Microsoft Corp Пола Аллена и ожидает выручить за них не менее 1 млрд долларов США. Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Коллекция может стать самой дорогой в истории. Текущий рекорд принадлежит собранию предметов искусства миллиардера Гарри Маклоу и его бывшей жены Линды - пара выставила коллекцию на торги после развода и получила за нее 922 млн долларов США.

Аллен, основавший Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году, скончался в 2018 году от онкологического заболевания. Его состояние на тот момент оценивалось примерно в 20 млрд долларов.

Christies's начала работу по каталогизации работ и спустя некоторое время предоставит детали о картинах, которые можно будет приобрести на аукционе в ноябре, сказал глава американского подразделения аукционного дома Марк Портер.

При этом он подтвердил, что на торги точно попадут "Малый фальстарт" Джаспера Джонса, стоимость которого оценивается как минимум в 50 млн долларов, и "Гора Сент-Виктуар" Поля Сезанна. Пейзажный рисунок французского мастера был куплен в 2001 году за $39 млн и может быть продан не менее чем за 100 млн долларов, сказал Портер.