Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд

Аукционный дом Christies's получил права на проведение аукциона по продаже 150 картин из коллекции покойного сооснователя Microsoft Corp Пола Аллена и ожидает выручить за них не менее 1 млрд долларов США. Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.
Коллекция может стать самой дорогой в истории. Текущий рекорд принадлежит собранию предметов искусства миллиардера Гарри Маклоу и его бывшей жены Линды - пара выставила коллекцию на торги после развода и получила за нее 922 млн долларов США.
Аллен, основавший Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году, скончался в 2018 году от онкологического заболевания. Его состояние на тот момент оценивалось примерно в 20 млрд долларов.
Christies's начала работу по каталогизации работ и спустя некоторое время предоставит детали о картинах, которые можно будет приобрести на аукционе в ноябре, сказал глава американского подразделения аукционного дома Марк Портер.
При этом он подтвердил, что на торги точно попадут "Малый фальстарт" Джаспера Джонса, стоимость которого оценивается как минимум в 50 млн долларов, и "Гора Сент-Виктуар" Поля Сезанна. Пейзажный рисунок французского мастера был куплен в 2001 году за $39 млн и может быть продан не менее чем за 100 млн долларов, сказал Портер.