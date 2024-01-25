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Киностудия Skydance планирует купить все акции Paramount

Киностудия Skydance планирует купить все акции Paramount Американская медиакомпания Skydance рассматривает возможность выкупа всех акций более крупного конкурента Paramount Global с целью их последующего делистинга.
Искусство
25 января 2024 г. 15:38
Киностудия Skydance планирует купить все акции Paramount

Американская медиакомпания Skydance рассматривает возможность выкупа всех акций более крупного конкурента Paramount Global с целью их последующего делистинга.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает CNBC.

По словам источников, компании обменялись предварительной информацией, и процесс due diligence еще не начался.

В середине января WSJ со ссылкой на источники писала, что Skydance совместно с финансовыми партнерами планирует купить мажоритарный пакет акций National Amusements, холдинговой компании Paramount. В число партнеров входят фонды RedBird Capital Partners и KKR & Co. National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount.

Для осуществления сделки Skydance потребуются существенные финансовые ресурсы, потому что капитализация Paramount составляет $8,2 млрд, а задолженность компании достигает $15 млрд. Часть средств может предоставить миллиардер Ларри Эллисон, основатель Oracle и отец главы Skydance Дэвида Эллисона.

Ранее сообщалось, что на покупку Paramount также претендует Warner Bros. Discovery.

Skydance – одна из ведущих независимых студий Голливуда. Она владеет такими популярными кинофраншизами как "Миссия: невыполнима" и "Трансформеры".

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Версия на английском языке David Ellison’s Skydance Media explores acquiring all of Paramount Global

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