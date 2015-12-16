Кинофестиваль Altın Koza переименован

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Престижный кинофестиваль Турции Altın Koza будет переименован.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, впредь кинофестиваль будет называться "Международный кинофестиваль Адана" (Uluslararası Adana Film Festivali).

Решение об этом обнародовал организатор фестиваля, глава муниципалитета Адана Бёюкшехер Гусейн Сёзлю.

Изменение названия фестиваля не повлияет на внешний вид макета премии Altın Koza.

Отметим, что недавно кинофестиваль Altın Portağal был переименован в Кинофестиваль Анталья.