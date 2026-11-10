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    В ДР Конго обнаружены тела убитых боевиками 40 мирных жителей

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 22:45
    В ДР Конго обнаружены тела убитых боевиками 40 мирных жителей

    В провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго обнаружены тела более 40 мирных жителей, предположительно убитых боевиками группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

    Как передает Report со ссылкой на Actualite, об этом сообщают местные общественные организации.

    Согласно информации, нападения происходили с 1 ноября в нескольких населенных пунктах.

    "Тела погибших обнаружены в населенных пунктах Мадуаназе, Букока, Мабеко, Мабухо, Кванза, Казарохо и Ндума. Однако из-за сохраняющейся угрозы безопасности и присутствия вооруженных боевиков доступ к этим районам остается ограниченным. Родственники погибших и спасательные службы пока не могут добраться до мест происшествий для эвакуации останков", - говорится в сообщении.

    По данным источников, жертвами нападений преимущественно стали фермеры и жители деревень, застигнутые врасплох во время работы на сельскохозяйственных угодьях.

    Представители гражданского общества призвали власти и Вооруженные силы ДР Конго усилить присутствие в регионе, обеспечить защиту населенных пунктов и открыть безопасные маршруты для эвакуации тел погибших.

    ДР Конго Вооруженное нападение
    Konqo DR-də yaraqlılar tərəfindən öldürülən 40 nəfərin meyiti aşkarlanıb
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