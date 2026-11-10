İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Konqo DR-də yaraqlılar tərəfindən öldürülən 40 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 23:27
    Konqo DR-də yaraqlılar tərəfindən öldürülən 40 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) şimal-şərqindəki İturi vilayətində "Demokratik Qüvvələr Alyansı" (DQA) qruplaşmasının yaraqlıları tərəfindən öldürüldüyü ehtimal edilən 40-dan çox dinc sakinin meyiti aşkarlanıb.

    "Report" "Actualite"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli ictimai təşkilatlar məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücumlar noyabrın 1-dən etibarən bir neçə yaşayış məntəqəsində baş verib.

    "Həlak olanların cəsədləri Maduanaze, Bukoka, Mabeko, Mabuho, Kvanza, Kazaroho və Nduma yaşayış məntəqələrində tapılıb. Lakin davam edən təhlükəsizlik təhdidləri və silahlı yaraqlıların mövcudluğu səbəbindən bu ərazilərə giriş məhdud olaraq qalır. Həlak olanların qohumları və xilasetmə xidmətləri qalıqları təxliyə etmək üçün hələ ki hadisə yerlərinə çata bilmirlər", - məlumatda bildirilir.

    Məlumata görə, hücumların qurbanları əsasən kənd təsərrüfatı torpaqlarında işləyərkən qəfil yaxalanan fermerlər və kənd sakinləri olub.

    Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri hakimiyyət orqanlarını və Konqo DR Silahlı Qüvvələrini regionda mövcudluğunu gücləndirməyə, yaşayış məntəqələrinin müdafiəsini təmin etməyə və həlak olanların meyitlərinin təxliyəsi üçün təhlükəsiz marşrutlar açmağa çağırıblar.

    Silahlı hücum Ölənlərin sayı Konqo Demokratik Respublikası
    В ДР Конго обнаружены тела убитых боевиками 40 мирных жителей
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    02:41
    Ukrayna Prezidenti: Rusiya Əbu-Dabi danışıqlarında Donbasdakı vəziyyəti təhrif edib
    Digər ölkələr
    02:39
    Yunanıstanda sualtı elektrik xətti tikiləcək
    Digər ölkələr
    02:29
    Serbiyanın Atəşkəs Günündə altı topdan on yaylım atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    02:02
    İsrail HƏMAS-ın tərk-silah olunması ilə bağlı vasitəçilərə çağırış edib
    Digər ölkələr
    01:44
    Əraqçi ABŞ-nin 20 milyon dollarlıq təklifinə görə BMT və AEBA-ya etiraz məktubu ünvanlayıb
    Region
    01:24
    NYT: ABŞ Venesuela neftinin satışından 12 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Digər ölkələr
    01:17
    Cim Cordan ABŞ Nümayəndələr Palatasında respublikaçı azlığın lideri seçilib
    Digər ölkələr
    00:54
    Qalibaf: Müctəba Xamenei Çinlə əlaqələrə dair tapşırıqlar verib
    Region
    00:36
    Bosniya və Herseqovinada iqtisadi artım daxili istehlak hesabına təmin edilir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti