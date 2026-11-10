Джон Керри заявил о возвращении США к активной борьбе с изменением климата

Бывший госсекретарь США Джон Керри выразил уверенность, что Соединенные Штаты вернутся к активному участию в международных усилиях по борьбе с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на Health Policy Watch, об этом он заявил 10 ноября на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецкой Анталье.

Керри раскритиковал климатическую политику администрации президента США Дональда Трампа, указав на сокращение международного сотрудничества, ослабление экологических норм и недостаточную поддержку возобновляемых источников энергии.

По его мнению, результаты промежуточных выборов в Конгресс США свидетельствуют о готовности американцев поддерживать развитие экологически чистых технологий и восстановление международного партнерства в климатической сфере.

"Выборы в США убедительно доказали, что американцы намерены вернуть себе свое будущее, и мы будем выстраивать и восстанавливать наши партнерские отношения", - заявил бывший госсекретарь.

Он также подчеркнул, что развитие чистой энергетики имеет значение не только для борьбы с изменением климата, но и для обеспечения национальной безопасности и экономической независимости государств.

"Чистая энергия - это не просто климатическая стратегия, но и стратегия национальной безопасности, экономическая стратегия и способ предоставить странам гораздо больший контроль над собственным будущим", - отметил Керри.

Между тем, согласно представленному на COP31 ежегодному докладу Global Carbon Budget, глобальные выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива в 2026 году могут сократиться на 0,4%, до 38,2 млрд тонн.

Одной из причин снижения выбросов стали рост мировых цен на нефть и перебои с поставками энергоносителей на фоне войны с Ираном и нарушения судоходства через Ормузский пролив.

По оценке исследователей, выбросы, связанные с использованием нефти, сократятся на 1,9%.

При этом ученые предупреждают, что снижение выбросов, обусловленное геополитическими потрясениями, не является устойчивым решением климатической проблемы.

Несмотря на ожидаемое сокращение выбросов от ископаемого топлива, общий объем выбросов CO₂ с учетом изменений в землепользовании, по оценкам исследователей, увеличится с 42,8 млрд до 43,3 млрд тонн.