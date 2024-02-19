Киллиан Мерфи получил премию BAFTA за роль в фильме "Оппенгеймер"

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль".

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль".

Как сообщает Report , 77-я церемония вручения главной кинопремии Соединенного Королевства прошла в Королевском фестиваль-холле в комплексе "Саутбэнк центр" в Лондоне.

Награду 47-летнему актеру принесла роль одного из руководителей "Манхэттенского проекта" Роберта Оппенгеймера (1904-1967) в драме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) британо-американского режиссера Кристофера Нолана, удостоившегося премии в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Всего фильм, лидировавший по числу номинаций, завоевал 7 наград из 13, на которые претендовал. Так, он получил признание британской академии в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни - младший), "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж".