Кёнуль Хасыева: У меня есть долги, банки не выдают кредит

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "У меня есть долги, а банки не выдают кредит".

Об этом Report сказала народная артистка Кёнуль Хасыева, у которой уже на протяжении долгого времени имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Она отметила, что летом продолжилось лечение - и ее самой, и ее сына Кязыма: "Мы с сыном неизлечимо больны. Но врачи говорят, что после того, как сыну исполнится 18 лет, он может хоть и частично, но излечиться, но все может остаться и так, как есть. До того как у меня возникли проблемы со здоровьем, я подумывала о том, чтобы дать концерт. Сейчас мне нехорошо, не могу надеяться на себя. Да и материальные проблемы меня крайне удручают. Сейчас главная проблема заключается в этом".

Народная артистка отметила, что, несмотря на начало учебного года, ее сын Кязым не может пойти в школу: "Потому что он может внезапно закричать, непроизвольно делает различные движения. Мы даем ему успокоительные средства. Эти лекарства не соответствуют ему по возрасту, и поэтому плохо на него влияют".

Отметим, что народная артистка Кенуль Хасыева страдает от невралгических болей, а ее сын Кязым болен синдромом Туретта. Некоторое время назад он проходил лечение в Неврологическом отделении Республиканской клинической больницы, в настоящее время его лечение продолжается в домашних условиях.