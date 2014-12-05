Картину азербайджанского художника продали на аукционе в Великобритании

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Произведение известного азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова "Большой овен" (1982 г.) была продана в аукционном доме Sotheby's (Великобритания) за 68,500 фунтов стерлингов.

Как сообщает Report, информация поступила из пресс-службы министерства культуры и туризма.

В информации отмечается, что куратором по России, Кавказу и Центральной Азии в аукционном доме Sotheby's является Суад Караева, сыгравшая важную роль в реализации проекта.

Тогрул Нариманбеков родился в Баку 7 августа 1930 года. В 1950 году он окончил Азербайджанскую школу художеств имени Азима Азимзаде, а в 1955 году - Вильнюсский художественный институт в Литве.

Приступивший к творчеству с 50-х годов прошлого столетия художник - автор портретов, картин различных жанров. Им создано множество иллюстраций к театральным постановкам. Его произведения отличаются разнообразием тем и жанров, эстетическим совершенством, своеобразным стилем. Картины художника неоднократно демонстрировались в престижных выставочных залах мира, картинных галереях и музеях искусства. Некоторые его работы хранятся в частных коллекциях.

Художник скончался 2 июня 2013 года в Париже.