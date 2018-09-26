Известные солисты Большого Театра выступят в Баку

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 27 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится один из самых востребованных и любимых зрителями спектакль - балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в главных партиях спектакля выступят звезды Государственного академического Большого театра России, лауреаты международных конкурсов артистов балета Алена Ковалева (Одетта-Одиллия) и итальянец Якопо Тисси (принц Зигфрид).

Следует отметить, что гастроли А.Ковалевой с большим триумфом проходили в Англии, Италии, Франции, Японии, Китае и в Голландии. Средства массовых информаций зарубежных стран в своих рецензиях оценивают Алену Ковалеву как звезду мирового балетного искусства.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы - народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Аян Эйвазова и др.

Дирижировать балетом будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.