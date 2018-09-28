Избран председатель Союза ашугов Азербайджана

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Театре песни имени Рашида Бейбутова прошел VI съезд Союза ашугов Азербайджана.

Как сообщает Report, на съезде Магеррам Гасымлы переизбран председателем Союза ашугов Азербайджана на очередной срок.

Отметим, что Магеррам Гасымлы родился в 1958 году в Товузском селе Алакол. Он окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

В 1992 году М.Гасымлы назначили заместителем директора по научной работе Института литературы НАНА. С 1994 года он был одним из лиц, подготовивших десятитомник "История азербайджанской литературы".

В 1996-2002 годах возглавлял отдел "Азербайджанская литература за рубежом" Института литературы, а с 2002 года - отдел устной народной литературы. С 2003 года является главным редактором журнала "Фольклор и этнография".

В Азербайджане издано более 250-ти его научных статей и 2 монографии, за рубежом - 20 статей.