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Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине

Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине Проживающий в украинском городе Кривой Рог азербайджанец Эмир Нахид оглу Зейналов получил приглашение на отборочный тур популярного вокального конкурса-фестиваля “Star Holiday Fest".
Искусство
8 мая 2021 г. 20:37
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине

Проживающий в украинском городе Кривой Рог азербайджанец Эмир Нахид оглу Зейналов получил приглашение на отборочный тур популярного вокального конкурса-фестиваля “Star Holiday Fest".

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, Эмир Зейналов уже официально принял участие в отборе.

Музыкальный конкурс "Star Holiday Fest" проводится в Украине во второй раз.

Э.Зейналов родился в 2007 году в городе Кривой Рог. Он 45 раз становился победителем музыкальных фестивалей и международных конкурсов, проводимых в Украине. Исполняет песни на 6 языках - азербайджанском, турецком, украинском, английском, русском и греческом. Является победителем проекта Министерства юстиции Украины "Мир глазами детей".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani teen singing in 6 languages invited to music contest in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada 6 dildə mahnı ifa edən azərbaycanlı müsabiqəyə dəvət alıb

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