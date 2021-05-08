Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине

Проживающий в украинском городе Кривой Рог азербайджанец Эмир Нахид оглу Зейналов получил приглашение на отборочный тур популярного вокального конкурса-фестиваля “Star Holiday Fest".
Как сообщает восточно-европейское бюро Report, Эмир Зейналов уже официально принял участие в отборе.
Музыкальный конкурс "Star Holiday Fest" проводится в Украине во второй раз.
Э.Зейналов родился в 2007 году в городе Кривой Рог. Он 45 раз становился победителем музыкальных фестивалей и международных конкурсов, проводимых в Украине. Исполняет песни на 6 языках - азербайджанском, турецком, украинском, английском, русском и греческом. Является победителем проекта Министерства юстиции Украины "Мир глазами детей".