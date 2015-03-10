​Исполняется сто лет со дня рождения первой азербайджанской балерины

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения первой азербайджанской балерины, народной артистки Гемер Алмасзаде.

Как сообщает Report, Гемер Алмасзаде родилась в Баку в 1915 году. Большой интерес к балетному искусству с детства, привел её в Бакинскую школу хореографии. Секрет Гемер, которая уверяла отца в том, что она занимается спортом, а не балетом, раскрылся через несколько лет. Гемер Алмасзаде начала выступать на сцене Академического театра оперы и балета с 1930 года.

В 1931 году она выходит замуж за Афрасияба Бадалбейли. В 1940 году в балете Афрасияба Бадалбейли "Гыз галасы" ("Девичья башня") она впервые выходит на сцену как профессиональная танцовщица.

Гемер Алмасзаде, которая долгое время работала директором Бакинской хореографической школы, скончалась 7 апреля 2006 года в возрасте 91 года.

Балетные традиции Гемер Алмасзаде продолжаются и по сей день, молодые исполнители черпают из её творчества много полезного.