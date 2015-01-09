Ильхам Намиг Камал отмечает день рождения

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения у народного артиста Азербайджана, обладателя ордена "Шохрат", заведующего кафедрой "Эстрадное искусство" Государственного университета культуры и искусства Ильхама Намига Камала. Ему исполняется 66 лет.

Как сообщил Report Ильхам Намиг Камал, он проведет свой день рождения дома в окружении родных: "В этот холодный снежный день я спешу в Университет культуры и искусства. Сегодня экзамен на руководимой мною кафедре. Я отмечу день рождения на работе вместе с моими друзьями и студентами. После обеда я буду дома и планирую отметить свой день рождения с членами семьи. В такую погоду день рождения лучше встречать дома, в окружении родных".