 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузинский театр посетит с гастролями Баку

    Труппа выступит на сцене Русского драматического театра им.Самеда Вургуна

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Баку с гастролями посетит Тбилисский русский государственный академический драматический театр имени А.С.Грибоедова.

    Как сообщили Report в пресс-службе Русского драматического театра им.Самеда Вургуна, 7-го декабря труппа выступит на сцене театра со спектаклем по повести Л.Н.Толстого "Холстомер История лошади".

    Режиссером-постановщиком спектакля является лауреат грузинской государственной премии Автандил Варсимашвили, художником - заслуженный художник Грузии, лауреат премии Ш.Руставели Мириан Швелидзе, а композитором - Заза Коринтели.

    В роли Холстомера выступит Валерий Харютченко.

    Отметим, что за данную роль актер получил золотой диплом на XI международном театральном форуме "Золотой Витязь".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi