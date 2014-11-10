Грузинский театр посетит с гастролями Баку

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Баку с гастролями посетит Тбилисский русский государственный академический драматический театр имени А.С.Грибоедова.

Как сообщили Report в пресс-службе Русского драматического театра им.Самеда Вургуна, 7-го декабря труппа выступит на сцене театра со спектаклем по повести Л.Н.Толстого "Холстомер История лошади".

Режиссером-постановщиком спектакля является лауреат грузинской государственной премии Автандил Варсимашвили, художником - заслуженный художник Грузии, лауреат премии Ш.Руставели Мириан Швелидзе, а композитором - Заза Коринтели.

В роли Холстомера выступит Валерий Харютченко.

Отметим, что за данную роль актер получил золотой диплом на XI международном театральном форуме "Золотой Витязь".