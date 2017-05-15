Грузинский театр едет в Баку

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Профессиональный государственный молодежный театр Грузии 19-22 мая будет гостем Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, гости выступят со спектаклем Л.Титовой и А.Староторжского "Королевская корова".

Режиссер-постановщик спектакля - Гурам Брегадзе, художник - Ломгул Мурусидзе, хореограф - Гия Маргания, музыкальный оформитель - Зураб Ингороква.

В ролях – Сергей Шведков, Тамара Цквитинидзе, Нино Мумладзе, Ден Хлыбов, Анна Леява, Эдмон Габедава, Алексей Лобов, Николай Доний, Леван Гвазава.

В ходе гастролей предусматривается культурная программа, в рамках которой сотрудники ТЮЗа ознакомят гостей с достопримечательностями столицы.