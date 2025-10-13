Фильм азербайджанского режиссера о проблемах Каспия получил награду в Италии

Картина азербайджанского режиссера Суад Гары Requiem for the Caspian ("Реквием по Каспию") удостоена награды "Особое отличие" на кинофестивале Pianeta Mare в Италии.

Как сообщает Report, решение о награждении приняло Молодежное жюри фестиваля.

Короткометражный фильм в поэтической форме исследует последствия стремительного снижения уровня воды в Каспийском море.

Лента является совместной работой Азербайджана, Великобритании и Италии и создана при поддержке фонда Zeitgeist19.

Режиссер - Суад Гара, сценаристы - Суад Гара и Алмагюль Менлибаева, продюсер - Фарах Пирийе Коэн, композитор - Эудженио Маццетто, оператор - Алиса Тареличева, монтажер - Ринат Бекчинтаев.

Отметим, что кинофестиваль Pianeta Mare ежегодно проходит в Неаполе и представляет фильмы, посвященные океану, воде и устойчивому развитию окружающей среды.