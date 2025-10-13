Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Фильм азербайджанского режиссера о проблемах Каспия получил награду в Италии

    Искусство
    • 13 октября, 2025
    • 15:26
    Фильм азербайджанского режиссера о проблемах Каспия получил награду в Италии

    Картина азербайджанского режиссера Суад Гары Requiem for the Caspian ("Реквием по Каспию") удостоена награды "Особое отличие" на кинофестивале Pianeta Mare в Италии.

    Как сообщает Report, решение о награждении приняло Молодежное жюри фестиваля.

    Короткометражный фильм в поэтической форме исследует последствия стремительного снижения уровня воды в Каспийском море.

    Лента является совместной работой Азербайджана, Великобритании и Италии и создана при поддержке фонда Zeitgeist19.

    Режиссер - Суад Гара, сценаристы - Суад Гара и Алмагюль Менлибаева, продюсер - Фарах Пирийе Коэн, композитор - Эудженио Маццетто, оператор - Алиса Тареличева, монтажер - Ринат Бекчинтаев.

    Отметим, что кинофестиваль Pianeta Mare ежегодно проходит в Неаполе и представляет фильмы, посвященные океану, воде и устойчивому развитию окружающей среды.

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb
    Azerbaijani director's film on Caspian's ecological problems wins award in Italy

