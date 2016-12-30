Фильм "Урок" будет продемонстрирован на Международном кинофестивале в Дакке

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Художественный фильм Рафика Алиева и Джавида Тевеккюля "Урок" ("Dərs") приглашен на участие в разделе "Детские фильмы" 15-го Международного кинофестиваля в Дакке.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм", фестиваль пройдет 12-20 января в столице Бангладеш - Дакке.

Отметим, что картина снята на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма.

Авторы сценария – Эльза Агаева и Анастасия Волкова, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Фикрет Алекперов, композитор - Тунзаля Агаева, исполнительный продюсер - Вусал Аббасов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тамерлан Агаев, Алия Алиева, Рашид Алиев, Айна Зарбалиева, Назим Ибрагимов, Мансура Ахмедова и другие.