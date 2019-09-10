​Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Актер Джеки Чан не сможет поехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона".

Как передает Report, об этом сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста.

"Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентябряв Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона", к сожалению, не состоится", - сказали организаторы.

В создании фильма были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, путь приводит его в Китай.

Фильм выйдет в прокат 19 сентября, в нем также снялся Арнольд Шварценеггер.