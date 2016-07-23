​До конца года в Баку пройдут гастроли Московского академического театра Сатиры

Москва. 23 июля. REPORT.AZ/ В следующий театральный сезон Московский академический театр сатиры планирует гастроли в Баку. Об этом в интервью Report заявил директор театра Мамед Агаев.

"В скором времени будут согласованы все детали и уже до конца года, возможно, приедем к нашему бакинскому зрителю", - заявил М.Агаев.

По его словам, актеры театра давно просят поездку в Баку и сейчас идут переговоры с организаторами об организации гастролей.

М.Агаев отметил также, что в Баку высокий культурный уровень зрителя, чему способствует и забота государства.

"Все театры отремонтированы. Играть в них актерам одно удовольствие", - указал директор театра.

Говоря о репертуаре будущих гастролей М.Агаев подчеркнул, что репертуар руководимого им театра достаточно сбалансирован, а касательно новых постановок – театр "уверенно смотрит в будущее".

"Каждый сезон мы выпускаем 3-5 новых спектаклей. Вот и сейчас, в период театрального отпуска, актеры репетируют новую постановку - "12-ая ночь" по Шекспиру. Если 5 лет назад я кричал, что нет новых режиссеров, то теперь вижу, что подросла достаточно талантливая плеяда молодых режиссеров", - сказал он.

Глава театра особо подчеркнул, что, однако, есть спектакли, на которые зритель идет всегда, и снимать их с репертуара не будут.

"У нас есть рекордный долгожитель - детский спектакль "Малыш и Карлсон", который идет на сцене театра сатиры уже 42 года. И мы не то что не снимем его с репертуара, а собираемся поставить еще один детский спектакль. Дети тоже должны ходить в театр Сатиры, потому что дети наш будущий зритель. Преемственность важна во всем", - сказал М.Агаев.