Деятели культуры почтили память Муслима Магомаева

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня 10-я годовщина со дня смерти известного оперного и эстрадного певца Азербайджана, народного артиста СССР, удостоенного орденов "Шохрат" и "Истиглал" Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, пришедшие в Аллею почетного захоронения художественный руководитель-директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Неметов, народный артист Эльдар Гулиев, известные деятели культуры и искусства, представители общественности почтили память великого певца, возложили к могиле венки и цветы.

Выступившие А.Неметов, Э.Гулиев и другие рассказали о творчестве певца, поделились воспоминаниями.

Отметим, что М.Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года.

В 60-х годах прошлого века он был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, прошел стажировку в театре "Ла Скала" в Милане.

Исполнил партию Фигаро в опере "Севильский цирюльник", Скарпиа в "Тоске" и пр. В репертуаре маэстро насчитывалось более 600 произведений.

М.Магомаев скончался 25 октября 2008 года в возрасте 67 лет. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.