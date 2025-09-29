Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится в Культурном центре имени Шахрияра

Прощальная церемония с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 12:30 в Культурном центре имени Шахрияра.

Об этом Report сообщил друг актера Мурад Дадашев.

Он отметил, что тело будет предано земле на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе Баку.

Напомним, что заслуженный артист Джабир Иманов скончался 29 сентября.

В 1992-2001 годах был членом клуба веселых и находчивых "Парни из Баку". В 1992 году стал чемпионом КВН, в 1995 году - обладателем Летнего кубка Клуба веселых и находчивых, а в 2000 году - "Чемпионом века" КВН. С 2001 года был актером Театра Клуба веселых и находчивых "Планета Парни из Баку". В 2015 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана". В 2021 году был награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Был женат, имел 4 детей.