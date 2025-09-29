İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri məlum olub

    İncəsənət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 21:09
    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri məlum olub

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi sabah saat 12:30-da Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində olacaq.

    Bu barədə "Report"a aktyorun sənət dostu Murad Dadaşov məlumat verib.

    O bildirib ki, vida mərasiminin ardınca cənazə Yasamal rayonundakı "Qurd qapısı" qəbiristanlığına aparılacaq və orada dəfn olunacaq.

    Qeyd edək ki, Cabir İmanov sentyabrın 29-da günorta saatlarında vəfat edib.

    C.İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1983–1993-cü illərdə Bakı şəhəri 189 saylı məktəbdə oxuyub. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna qəbul olub və 1997-ci ildə həmin institutu bitirib.

    1992–2001-ci illərdə "Parni iz Baku" şən hazırcavablar klubunun üzvü olub. 1992-ci ildə KVN çempionu, 1995-ci ildə Şən Hazırcavablar Klubunun Yay Kubokunun sahibi və 2000-ci ildə Şən Hazırcavablar Klubu "Əsrin Çempionu" olub. 2001-ci ildən "Planet Parni iz Baku" Şən Hazırcavablar Klubu Teatrının aktyoru olub. 2015-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ildə isə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.

    Ailəli idi, 4 övladı var.

    Cabir İmanov Vida mərasimi
    Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится в Культурном центре имени Шахрияра

    Son xəbərlər

    22:08

    Vaşinqtonda Tramp və Netanyahunun görüşü olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:00

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    21:56

    BMT sessiyasında Kipr danışıqları nəticəsiz qalıb, ŞKTC lideri ikidövlətli həll tələb edir

    Digər ölkələr
    21:47

    Dəyanət Sədullayev: "Kadrların hazırlanması biznes və universitetlər arasında əməkdaşlıq tələb edir"

    Biznes
    21:40

    ŞƏT-in baş katibi: Azərbaycanı yaxın gələcəkdə təşkilatımızın üzvü kimi görmək istəyirik

    Xarici siyasət
    21:28

    Taras Kuzyo: Azərbaycan Kremlin əlaltısını məhkəməyə verir

    Xarici siyasət
    21:22
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında istehsal olunan ilk elektrik avtobusu "BakuBus"a təqdim olunub

    İnfrastruktur
    21:09

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri məlum olub

    İncəsənət
    20:59

    "PASHA Holding": Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi sahibkarlığın inkişafından asılıdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti