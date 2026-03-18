Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Бюльбюльоглу призвал проводить аттестацию преподавателей искусств каждые пять лет

    • 18 марта, 2026
    • 13:06
    Бюльбюльоглу призвал проводить аттестацию преподавателей искусств каждые пять лет
    Полад Бюльбюль оглы

    Председатель парламентского комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу считает необходимым проводить аттестацию преподавателей по предметам искусств каждые пять или семь лет.

    Как сообщает Report, об этом депутат заявил на общественных слушаниях возглавляемого им комитета Милли Меджлиса касательно перспектив развития школ искусств в Азербайджане.

    По словам Бюльбюльоглу, опыт уже проведенных аттестационных экзаменов показал их результативность, поэтому важно сделать их регулярными.

    "Преподаватели, не прошедшие аттестацию, обращались с жалобами в парламент. Мы как депутаты принимаем граждан, выслушиваем их. Но когда я, как музыкант, задавал им вопросы, становилось очевидно, что аттестация дает объективные результаты", - отметил он.

    Полад Бюльбюльоглу Милли Меджлис Аттестация учителей
    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir
