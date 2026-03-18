Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir
İncəsənət
- 18 mart, 2026
- 12:40
İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin "İncəsənət məktəblərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirdiyi ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.
Komitə sədri vurğulayıb ki, keçirilən attestasiya imtahanları ciddi nəticə verdiyindən bu imtahanlarln mütəmadi olaraq, beş ildə bir dəfə və ya yeddi ildə bir dəfə keçirilməsi zəruridir:
"Attestasiyadan keçməyən müəllimlər parlamentə şikayətə gəlmişdilər. Biz burada millət vəkilləri olaraq insanları qəbul edir, onları dinləyirik. Lakin mən musiqiçi olaraq onlara sual verəndə görünürdü ki, attestasiya düzgün nəticələr verir".
Son xəbərlər
12:56
Rusiyanın Ukraynada üç vilayətə endirdiyi zərbələrdə 13 sakin xəsarət alıbDigər ölkələr
12:52
AYNA: Daha 7 avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
12:45
İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olubRegion
12:41
İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülübDigər ölkələr
12:40
Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidirİncəsənət
12:40
İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"Futbol
12:39
Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçibMaliyyə
12:38
Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçirMaliyyə
12:37