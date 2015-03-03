​Бакинский государственный цирк представит цирковое шоу "Золотая четверка"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бакинский государственный цирк впервые представит завораживающее шоу "Цирка Чинизелли" под названием "Золотая четверка".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Бакинского государственного цирка.

В цирковом шоу, организованном Бакинским государственным цирком по случаю праздника Новруз, выступят артисты Большого московского цирка, Цирка Никулина, Цирка Чинизелли и белорусского цирка.

В программу включены выступления акробатов, мотоциклистов, клоунов, дрессированных крокодилов, экзотических попугаев, верблюдов и т.д. Представление будет сопровождаться необычными лазерными и световыми эффектами.

Отметим, что цирковое шоу продлится с 14-го по 30-ое марта.

Билеты можно приобрести в кассах Бакинского государственного цирка.