​Бакинский государственный цирк: Ни один из незаконно посетивших Нагорный Карабах цирков не может быть приглашен в Баку

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Ни один из цирковых коллективов, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, не может быть приглашен в Бакинский государственный цирк. На сцене Бакинского государственного цирка не может выступить не только какая-либо театральная труппа, но и артист, незаконно гастролировавший в Нагорном Карабахе".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского государственного цирка Махир Гумбетов комментируя информацию о возможных гастролях в Нагорный Карабах Санкт-Петербургского цирка шапито "Империал".

По его словам, они не сотрудничают и не будут сотрудничать с подобными цирковыми труппами: "Эта цирковая труппа частная и действует индивидуально. Будучи Бакинским государственным цирком, мы осуждаем их выступление в оккупированном Нагорном Карабахе".

Отметим, что согласно распространившейся в СМИ информации, на 6-15 ноября запланированы гастроли в Нагорный Карабах Санкт-Петербургского цирка шапито "Империал". В связи с этим Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге направило в городскую администрацию письмо с протестом.

Напомним, что цирк шапито "Империал" был создан в 1877 году. С 2005 года он действует как частное предприятие и не входит в состав цирка шапито Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.