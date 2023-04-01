Бакинский цирк выступил со специальной программой в Центре инклюзивного развития и творчества DOST

Труппа Бакинского государственного цирка выступила со специальной программой в Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Труппа Бакинского государственного цирка выступила со специальной программой в Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках проекта "Неделя кино", который Центр традиционно проводит каждую субботу.

Гости исполнили цирковые номера, выступления актера в образе Чарли Чаплина, клоуна, жонглера, силача и иллюзиониста вызвали большой интерес у зрителей. За представлением наблюдали около 40 детей и подростков с инвалидностью, а также потерявшие родителей или оставшихся без их попечения.

Следует отметить, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре 2021 года при участии президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, является первым крупнейшим инклюзивным пространством на Южном Кавказе. Помимо развития навыков и творческого потенциала у людей с ограниченными возможностями, также проводится их комплексная реабилитация на основе индивидуальных планов развития.