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    Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке - ФОТО

    Роли в спектакле, подготовленном под руководством учителей школы, исполнили около 30 учеников

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бакинские школьники поставили спектакль по произведению Шекспира "Король Лир" на английском языке.

    Как сообщает Report, спектакль подготовлен в средней школе №7 имени Мамеда Рагима, расположенного на территории Сабаильского района. 

    Роли в спектакле, подготовленном под руководством учителей школы, исполнили около 30 учеников 5-6-х классов.

    На показе спектакля участвовало руководство школы, учителя, родители и учащиеся. 

    Мероприятие было продолжено концертной программой.

    В конце школьникам были вручены сертификаты. 

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