Азербайджанские исполнители заняли первое место на международном форуме по мугаму в Узбекистане

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в этом году в узбекском городе Шахрисабз первом Международном форуме искусства маком (мугам) Азербайджан был представлен инструментально-музыкальной группой "Мугам" под руководством заслуженного артиста Сахиба Пашазаде.

Как сообщили Report в Центре азербайджанской культуры им.Гейдара Алиева посольства Азербайджана в Узбекистане, на конкурсе выступили ханенеде, заслуженная артистка Нигяр Шабанова, лауреат Международного конкурса мугама в Баку Абгюль Мирзалиев, исполнитель на таре Кямал Нуриев, на кеманче – заслуженный артист Тогрул Асадуллаев, на каноне – заслуженная артистка Чинара Гейдарова, на нагаре – Эмин Джабраилов.

Первого места на форуме удостоились солистка группы "Хейраты" Нигяр Шабанова из Азербайджана и ансамбль "Сакиль" из Узбекистана. На второе место вышли музыканты из Ирана и Индии, третье – Японии, Туркменистана и Туниса.

Кроме того, Гран при конкурса было представлено Академии макома Таджикистана.

Отметим, что спецдиплом за подписью министра культуры Узбекистана Бахтиёра Сайфуллаева за первое место с призовым фондом 10 тысяч долларов США был вручен азербайджанским музыкантам, выступление, награждение азербайджанских музыкантов было встречено громкими овациями.