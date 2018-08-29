Азербайджанская исполнительница стала победительницей прошедшего в Грузии песенного конкурса

Баку. 29 августа. REPORT.AZ Азербайджанская исполнительница Эмилия Ягубова стала победительницей прошедшего в Грузии песенного конкурса "Звезда Шелкового Пути".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Georgia, конкурс прошел 26-28 августа в Батуми.

По итогам трех туров были определены три абсолютных лидера гонки. Ими стали Саломе Мирианашвили из Грузии, Мирас Жугунусов из Казахстана и Эмилия Ягубова. Каждый из них набрал 285 баллов. Жюри пришлось определить победителя путем жеребьевки.

В проекте принимали участие исполнители из Азербайджана, России,Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран.