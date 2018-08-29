 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская исполнительница стала победительницей прошедшего в Грузии песенного конкурса

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ Азербайджанская исполнительница Эмилия Ягубова стала победительницей прошедшего в Грузии песенного конкурса "Звезда Шелкового Пути". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Georgia, конкурс прошел 26-28 августа в Батуми. 

    По итогам трех туров были определены три абсолютных лидера гонки. Ими стали Саломе Мирианашвили из Грузии, Мирас Жугунусов из Казахстана и Эмилия Ягубова. Каждый из них набрал 285  баллов. Жюри пришлось определить победителя путем жеребьевки. 

    В проекте принимали участие исполнители из Азербайджана, России,Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi