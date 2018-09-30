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    Азербайджанец стал победителем конкурса красоты в Тбилиси

    Тбилиси. 30 сентября. REPORT.AZ/ Определились победители конкурса красоты «Miss and Mister Planet – 2018», который проходил в Тбилиси.

    Как передает грузинское бюро Report, обладательницей титула «Miss Planet – 2018» стала представительница Украины Елана - Эвелина Фирут, а «Титула Mister Planet – 2018» был удостоен представитель Азербайджана Эмиль Гасымов.

    Борющаяся за титул Miss Planet 2018 представительница Азербайджана Зулейха Оруджева заняла место в пятерке в интернет-голосовании за симпатию прессы.

    В конкурсе принимали участие 35 участников из России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Эстонии, Таджикистана и Латвии.

    Победителям конкурса вручены золотая корона и денежный приз в размере 5000 евро.

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