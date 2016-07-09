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    Американский актер Том Хэнкс отмечает 60-летний юбилей

    Том Хэнкс является обладателем двух премий Оскар

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ 9 июля свой 60-летний юбилей празднует известный американский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Том Хэнкс.

    Как сообщает Report, Т. Хэнкс запомнился зрителям по ролям в таких фильмах как "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой" и др. 

    Он является обладателем двух премий "Оскар" — за главные роли в фильмах "Филадельфия" (1994) и "Форрест Гамп" (1995) и  одним из двух актёров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду два года подряд.

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