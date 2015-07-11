​Алим Гасымов с дочерью выступит в Польше с группой "VOVO"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Алим Гасымов вместе с дочерью, заслуженной артисткой Фарганой Гасымовой выступит на фестивале "Jarocin 2015" в Польше.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь А.Гасымова Саадат Мохуббетова.

По ее словам, 17 июля мастера мугама отправятся в Польшу. 18 июля на фестивале "Jarocin 2015" состоится совместный концерт А.Гасымова и Ф.Гасымовой с группой "VOVO": "Азербайджанские мастера мугама споют две песни в дуэте с группой "VOVO" . Обе песни включены в последний диск группы. По этой причине солисты группы "VOVO" захотели исполнить эту песню на фестивале вместе с А.Гасымовым. На этот раз сопровождающее А.Гасымова трио участвовать на концерте не будет. Алима Гасымова и его дочь будет сопровождать польская группа".

Певцы вернутся в Азербайджана 19 июля.

Напомним, что очередная зарубежная поездка А.Гасымова запланирована на конец августа в Малайзию.