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    Академический национальный драматический театр закрыл сезон премьерой нового спектакля

    Состоялась премьера спектакля В мире сказок

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/  Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр закрыл 142-й театральный сезон премьерой нового спектакля "В мире сказок".

    Как сообщает Report, спектакль подготовлен на основе народных сказок. 

    Художественным руководителем спектакля является Исрафиль Исрафилов, режиссер-постановщик народная артистка Басти Джафарова, художник-постановщик Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель Камиль Исмаилов, постановка танцев Гюней Алиева и Ульви Гасанов. 

    В спектакле участвуют Гюней Алиева (Лесная фея), Айгюн Бахышлы (коза-мать), Нигяр Мамедова (Воробей), Фидан Джафарова (Красная шапочка), Гюнель Иманова (Гогал), Рафига Мамедова, Рашад Бахтияров (Дедушка, Лиса), Адиль Дамиров (Мянгюль), Мурад Исмаилов (Бек), Ульви Гасанов (Волк) и Аллаз Ахмедов (Ашуг). Спектакль длится 80 минут. 

    После показа спектакля на сцену вышел народный артист Рамиз Новруз и поздравил коллегу Басти Джафарову и ее студентов. 

    Отметим, что одну из главных ролей в спектакле исполняет дочь Б.Джафаровой - Фидан Джафарова. 

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