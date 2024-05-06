Жуков: АБР продолжит работать над развитием Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) продолжит работать над улучшением Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Азиатский банк развития (АБР) продолжит работать над улучшением Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Жуков отметил, что АБР начал работать над проектом этого коридора еще до того, как маршрут приобрел популярность.

"Данный коридор проходит из Китая в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию и далее. И мы продолжим работать в данном направлении, потому что для того, чтобы этот коридор стал экономически жизнеспособным необходимы значительные инвестиции в инфраструктуру, а также изменения в политике, реформы, гармонизация тарифов и пограничных процедур.

Если поговорить с представителями частного сектора прямо сейчас, они скажут, что в настоящее время Средний коридор в три-четыре раза дороже, чем другие доступные альтернативы. Таким образом, чтобы этот коридор полностью реализовал свой потенциал, необходимо существенно снизить затраты на ведение бизнеса здесь", - сказал он.

С полным текстом интервью с Евгением Жуковым можно ознакомиться по ссылке.