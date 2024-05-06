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Жуков: АБР продолжит работать над развитием Среднего коридора

Жуков: АБР продолжит работать над развитием Среднего коридора Азиатский банк развития (АБР) продолжит работать над улучшением Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).
Инфраструктура
6 мая 2024 г. 10:14
Жуков: АБР продолжит работать над развитием Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) продолжит работать над улучшением Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Жуков отметил, что АБР начал работать над проектом этого коридора еще до того, как маршрут приобрел популярность.

"Данный коридор проходит из Китая в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию и далее. И мы продолжим работать в данном направлении, потому что для того, чтобы этот коридор стал экономически жизнеспособным необходимы значительные инвестиции в инфраструктуру, а также изменения в политике, реформы, гармонизация тарифов и пограничных процедур.

Если поговорить с представителями частного сектора прямо сейчас, они скажут, что в настоящее время Средний коридор в три-четыре раза дороже, чем другие доступные альтернативы. Таким образом, чтобы этот коридор полностью реализовал свой потенциал, необходимо существенно снизить затраты на ведение бизнеса здесь", - сказал он.

С полным текстом интервью с Евгением Жуковым можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Yevgeni Jukov: "ADB Orta Dəhlizin inkişafı üzərində işi davam etdirəcək"
Версия на английском языке Zhukov: ADB to continue to work on development of Middle Corridor

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