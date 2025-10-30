Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2025
    • 12:11
    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Жилой комплекс в Зангилане построен с учетом современных архитектурных тенденций.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила журналистам заведующая отделом связей с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов Ильхамия Рзаева.

    Она отметила, что общая площадь жилого комплекса из 12 зданий, в которых насчитывается 104 квартиры, составляет около 2 гектаров: "Восемь зданий – двухэтажные, четыре – трехэтажные. В настоящее время завершена внутренняя отделка зданий. При их строительстве за основу были взяты современные архитектурные решения. На территории комплекса созданы детские и спортивные площадки, 6 наземных и подземных парковок. Также планируется установить зарядную станцию для электромобилей. Здесь построены подземные резервуары для воды, установлен трансформатор. Комплекс расположен в центральной части города, в многофункциональной зоне со средней плотностью населения рядом со школой, детским садом и парком".

    Напомним, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан.

    Зангилан Ильхамия Рзаева жилой комплекс
    Фото
    Zəngilanın 104 mənzilli yaşayış kompleksində müasir memarlıq yanaşmaları əsas götürülüb

    Последние новости

    12:21

    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    В регионе
    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    Лента новостей