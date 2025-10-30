Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

Жилой комплекс в Зангилане построен с учетом современных архитектурных тенденций.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявила журналистам заведующая отделом связей с общественностью Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов Ильхамия Рзаева.

Она отметила, что общая площадь жилого комплекса из 12 зданий, в которых насчитывается 104 квартиры, составляет около 2 гектаров: "Восемь зданий – двухэтажные, четыре – трехэтажные. В настоящее время завершена внутренняя отделка зданий. При их строительстве за основу были взяты современные архитектурные решения. На территории комплекса созданы детские и спортивные площадки, 6 наземных и подземных парковок. Также планируется установить зарядную станцию для электромобилей. Здесь построены подземные резервуары для воды, установлен трансформатор. Комплекс расположен в центральной части города, в многофункциональной зоне со средней плотностью населения рядом со школой, детским садом и парком".

Напомним, что 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан.