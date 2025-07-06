Железнодорожный вокзал в Ханкенди будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров

Железнодорожный вокзал в Ханкенди будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров

В Ханкенди железнодорожный вокзал будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров.

https://images.report.az/photo/8149a58b-57d3-33f1-80a4-2cd29338134b.png https://images.report.az/photo/8149a58b-57d3-33f1-80a4-2cd29338134b.png

В Ханкенди железнодорожный вокзал будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров. Об этом сотруднику Report в Ханкенди сообщил ведущий специалист отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев. По его словам, на правом берегу реки Каргар, на площади 6,4 гектара будет построен комплекс Ханкендийского железнодорожного вокзала и автовокзала: "Работы по проектированию комплекса уже начаты. На территории пятиярусного комплекса будут построены 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. В комплекс будут включены набережная вдоль реки, мосты, подземный переход, а также автостоянки, зарядные устройства для электромобилей, велосипедная дорожка и стоянка".

Хаджиев отметил, что Ханкендийский железнодорожный вокзал и автовокзал будут находиться всего на 4 километра ближе к центру города, что обеспечит улучшенный доступ жителей города к общественному транспорту. В рамках проекта строительства железнодорожной линии Агдам-Ханкенди планируется также строительство станций Эсгеран и Ходжалы, железнодорожного вокзала Ханкенди и других необходимых объектов инфраструктуры. Длина железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением линии Бейда-Агдам, составит 28 километров. Работы по проектированию железнодорожной линии Агдам-Ханкенди завершены. Реализация проекта планируется на 2025–2026 годы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram