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Железнодорожный вокзал в Ханкенди будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров

Железнодорожный вокзал в Ханкенди будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров В Ханкенди железнодорожный вокзал будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров.
Инфраструктура
6 июля 2025 г. 17:15
Железнодорожный вокзал в Ханкенди будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров

В Ханкенди железнодорожный вокзал будет обслуживать от 800 до 1 000 пассажиров в день, а автовокзал — от 1 000 до 1 200 пассажиров.

Об этом сотруднику Report в Ханкенди сообщил ведущий специалист отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, на правом берегу реки Каргар, на площади 6,4 гектара будет построен комплекс Ханкендийского железнодорожного вокзала и автовокзала:

"Работы по проектированию комплекса уже начаты. На территории пятиярусного комплекса будут построены 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. В комплекс будут включены набережная вдоль реки, мосты, подземный переход, а также автостоянки, зарядные устройства для электромобилей, велосипедная дорожка и стоянка".

Хаджиев отметил, что Ханкендийский железнодорожный вокзал и автовокзал будут находиться всего на 4 километра ближе к центру города, что обеспечит улучшенный доступ жителей города к общественному транспорту.

В рамках проекта строительства железнодорожной линии Агдам-Ханкенди планируется также строительство станций Эсгеран и Ходжалы, железнодорожного вокзала Ханкенди и других необходимых объектов инфраструктуры. Длина железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением линии Бейда-Агдам, составит 28 километров. Работы по проектированию железнодорожной линии Агдам-Ханкенди завершены. Реализация проекта планируется на 2025–2026 годы.

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Версия на английском языке ФотоRailway station in Khankandi to serve from 800 to 1,000 passengers per day, and bus station - from 1,000 to 1,200 passengers
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi dəmir yolu gündəlik 800-1 000, avtovağzal isə 1 000-1 200 sərnişinə xidmət edəcək

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