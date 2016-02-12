​Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию в начале 2017 года

Тбилиси. 12 февраля. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет сдана в эксплуатацию в начале 2017 года. Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта Зия Мамедов в рамках 7-й встречи Трехстороннего координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Тбилиси.

"Все основные работы позади. Идут заключительные работы на территории Грузии и Турции. В то же время на территории Азербайджана проводятся мероприятия по реконструкции, модернизации железной дороги. Эксплуатация железной дороги начнется в полном объеме в начале 2017 года. Будет установлен график поездов, обеспечены пассажирские и грузовые перевозки. Одним словом, открывается новое окно между Европой и Азией, и те, кто смотрит в него, вновь станут свидетелями соединения двух континентов. Процесс объединения цивилизаций, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности людей, будет происходить через перевозки", - отметил министр.