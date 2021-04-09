Завершился капитальный ремонт буксирного судна "Сумгайыт"

Подводная и надводная часть судна были полностью очищены абразивным песком и покрашены

Завершился капитальный ремонт буксирного судна "Сумгайыт", входящего в состав флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Report в ASCO, на бакинском судоремонтно-строительном заводе "Бибиэйбат" были отремонтированы механизмы, системы трубопроводов, двигатели, системы управления, жилые и служебные помещения судна. Обновлены жилые и служебные помещения экипажа, санитарные узлы и столовые.

Также были очищены и покрашены подводная и надводная части буксира, проведен ремонт гребного вала, рулевых систем, днища и донной арматуры. Помимо этого, подводная и надводная часть судна были полностью очищены абразивным песком и покрашены.

По завершении ремонта механического и электрооборудования судно было протестировано. Судно "Сумгайыт" успешно прошло тестирование и было передано в распоряжение моряков.