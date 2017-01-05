Завершается строительство одного из основных мостов транспортного коридора Север-Юг

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Строительство самого крупного железнодорожного моста в Иране завершится за две недели. Мост, являющийся звеном железнодорожной линии Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) – Решт – Казвин в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, 19 января будет готов к эксплуатации.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Tribune, об этом заявил замминистра дорог и градостроительства Ирана Хейрулла Хадеми.

"Проект реализуют местные специалисты. Мост протяженностью 1,43 км строится через реку Сафидруд в городе Манджил иранской провинции Гилян", - отметил Х.Хадеми.

По его словам, железная дорога протянется из Казвина в Астару, а затем до границы Азербайджана.

Международный транспортный коридор Север-Юг соединит Иран с портами Балтийского моря России и обеспечит выход России к Персидскому заливу и Индии. Транзитные грузы будут доставляться из индийского Мумбаи в иранский порт Бендер-Аббас, а затем в Баку, откуда отправятся в направлении Северной Европы через Астрахань, Москву и Санкт-Петербург (Россия).

Согласно расчетам, после запуска коридора Север-Юг товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырастет с нынешних 600 тыс. тонн до 5 млн тонн (на 500 млн долларов в год).