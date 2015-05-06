Завершается ремонт еще на одной столичной дороге

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На улице Музаффара Гасанова Ясамальского района проводятся ремонтно-строительные работы. Пока работы охватывают участок дороги от улицы Музаффара Гасанова до пересечения улиц Шарифзаде и Дадаша Буньядзаде.

Территория уже покрыта асфальтобетонным покрытием. После завершения работ по асфальтированию дороги приступят к проведению маркировочных линий и установке дорожных знаков.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, на дороге установили новые брусчатки, тротуары и обочины дорог реконструированы, на отдельных участках обновлены канализационные системы и люки.

Аналогичные работы предусмотрены также на отрезке дороги до "Шемахинки". Вдоль дороги также будут проведены работы по расширению проезжей части.