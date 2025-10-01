Заур Микаилов: Запасы пресной воды Азербайджана сократились

За последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он отметил, что с 1980-х годов уровень Каспийского моря упал почти на два метра, а объем воды в реке Кура сократился примерно на такой же уровень.

"Это наглядное свидетельство изменений климата в нашем регионе. На фоне сокращения водных ресурсов, потери в системах питьевого водоснабжения и ирригации остаются высокими. Только треть населения имеет доступ к современным услугам по отводу сточных вод", - отметил он.