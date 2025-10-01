Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Заур Микаилов: Запасы пресной воды Азербайджана сократились

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 10:46
    За последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Он отметил, что с 1980-х годов уровень Каспийского моря упал почти на два метра, а объем воды в реке Кура сократился примерно на такой же уровень.

    "Это наглядное свидетельство изменений климата в нашем регионе. На фоне сокращения водных ресурсов, потери в системах питьевого водоснабжения и ирригации остаются высокими. Только треть населения имеет доступ к современным услугам по отводу сточных вод", - отметил он.

    BCAW2025 Заур Микаилов запасы пресной воды
    Zaur Mikayılov: "Azərbaycanın şirin su ehtiyatları azalıb"
    Zaur Mikayilov: Azerbaijan's freshwater reserves have declined

