Заур Микаилов: Запасы пресной воды Азербайджана сократились
Инфраструктура
- 01 октября, 2025
- 10:46
За последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25%.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
Он отметил, что с 1980-х годов уровень Каспийского моря упал почти на два метра, а объем воды в реке Кура сократился примерно на такой же уровень.
"Это наглядное свидетельство изменений климата в нашем регионе. На фоне сокращения водных ресурсов, потери в системах питьевого водоснабжения и ирригации остаются высокими. Только треть населения имеет доступ к современным услугам по отводу сточных вод", - отметил он.
