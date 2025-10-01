İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Zaur Mikayılov: "Azərbaycanın şirin su ehtiyatları azalıb"

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:15
    Zaur Mikayılov: Azərbaycanın şirin su ehtiyatları azalıb
    Zaur Mikayılov

    Son 40-45 ildə Azərbaycanın şirin su ehtiyatları 25 % azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 1980-ci illərdən bəri Xəzər dənizinin səviyyəsi iki metrə yaxın aşağı düşüb, Kür çayının suyu isə oxşar həcmdə azalıb: "Bunlar, bölgəmizdə iqlim dəyişikliyinin canlı sübutlarıdır. Su ehtiyatlarının azalması fonunda içməli su və suvarma şəbəkələrində itkilər hələ də yüksəkdir, əhalinin yalnız üçdə biri müasir tullantı su xidmətlərinə çıxış əldə edir".

    BCAW2025 Zaur Mikayılov su ehtiyatları
    Заур Микаилов: Запасы пресной воды Азербайджана сократились
    Zaur Mikayilov: Azerbaijan's freshwater reserves have declined

    Son xəbərlər

    11:03

    III MDB Oyunları: Üzgüçülüyün daha bir növündə mükafatçılar bəlli olub - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti