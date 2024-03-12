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Заур Микаилов: Конференция по водному хозяйству станет площадкой для поиска инновационных решений

Заур Микаилов: Конференция по водному хозяйству станет площадкой для поиска инновационных решений Международная выставка и конференция по водному хозяйству, впервые организованная в Азербайджане, станет площадкой для поиска инновационных решений существующих проблем в этой области.
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 10:59
Заур Микаилов: Конференция по водному хозяйству станет площадкой для поиска инновационных решений

Международная выставка и конференция по водному хозяйству, впервые организованная в Азербайджане, станет площадкой для поиска инновационных решений для существующих проблем в этой области.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия мероприятия.

Глава госагентства назвал организацию данной конференции прогрессивным шагом, предпринятым во имя "зеленого мира".

"Предстоящая в Азербайджане в этом году конференция COP29 в свою очередь является показателем высокой оценки со стороны международного сообщества экологическим мерам, реализуемым Азербайджаном. Проведение международного мероприятия в сфере водного хозяйства создаст основу для внедрения новых технологий в этом секторе в Азербайджане, а также еще больше расширит сотрудничество между местными и зарубежными компаниями", - сказал он.

Напомним, в Баку сегодня стартовала первая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству.

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Версия на английском языке Zaur Mikayilov: Innovative steps to be studied within Baku Water Week
Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsi çərçivəsində innovativ addımlar öyrəniləcək"

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