Зарубежный эксперт: Роль Азербайджана в проекте "Север-Юг" весьма значительна

Азербайджан является одним из участников проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", который связывает Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой. Целью данного проекта является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу.

Какова роль Азербайджана в проекте и какие выгоды он принесет нашей стране?

По мнению ведущего научного сотрудника Московского государственного института международных отношений Николая Силаева, прокомментировавшего Report данный вопрос, транзитная роль Азербайджана значительно возрастет: "Через Азербайджан проходит железнодорожный участок коридора, связывающий Россию и Иран. Что еще более важно, на территории Азербайджана происходит стыковка транспортного коридора "Север-Юг" и новой железной дороги в Турцию. В этом смысле роль Азербайджана в проекте "Север-Юг" весьма значительна. Существует неопределенность в связи с известными проблемами на территории Ирана. Но независимо от общей ситуации с коридором, модернизация железной дороги, соединяющей Азербайджан с Россией, даст большой импульс торговле между двумя странами. Расширение экспортных возможностей в результате развития инфраструктуры в последнее время привело к росту экспорта азербайджанских товаров на российском рынке.

Таким образом, транзитная роль Азербайджана значительно увеличится. Уже имеется договоренность с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) об использовании коридора Баку-Тбилиси-Карс. В любом случае, строительство железной дороги в Иране будет завершена. С лета этого года запущен регулярный контейнерный рейс с казахстанского порта Актау в направлении Баку с очень хорошей заполняемостью. Это означает, что Азербайджан уже превращается в транспортный хаб", - сказал он.

По словам эксперта, во многих случаях, когда обсуждают транспортные коридоры, то в основном, применяется подход с геополитической точки зрения: "Они рассматриваются в контексте огромных процессов, вроде контейнерного китайского экспорта в Европу, по какому маршруту он пойдет. Важно помнить, что поток большой и места хватит для всех. Что наиболее важно, увеличение транспортной инфраструктуры и плотности грузопотоков важно для самих прикаспийских стран. Ведь развитие инфраструктуры даст импульс экономическому росту. Важен не столько транзит, сколько новые возможности для экономического развития", - добавил эксперт.

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.