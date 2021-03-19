О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зампред: Работа по разработке Генплана Баку находится на завершающей стадии

Зампред: Работа по разработке Генплана Баку находится на завершающей стадии В Генплан внесены изменения с точки зрения градостроительства, будут указаны места с многоквартирными, многоэтажными и среднеэтажными зданиями
Инфраструктура
19 марта 2021 г. 12:26
Зампред: Работа по разработке Генплана Баку находится на завершающей стадии
0 : 00
0 : 00

Работа по разработке Генерального плана Баку находится в завершающей фазе, документ согласуется.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлатхан Довлатханов.

"В Генплан внесены изменения с точки зрения градостроительства, будут указаны места с многоквартирными, многоэтажными и среднеэтажными зданиями. Эти места будут предоставлены инвесторам, если инвестор сможет переселить население или предоставить им новые квартиры в соответствии с законодательством , то будет выдано разрешение на строительство", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: “Bakının baş planı üzrə işlər son fazadadır”

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi