Зампред: Работа по разработке Генплана Баку находится на завершающей стадии

В Генплан внесены изменения с точки зрения градостроительства, будут указаны места с многоквартирными, многоэтажными и среднеэтажными зданиями

Работа по разработке Генерального плана Баку находится в завершающей фазе, документ согласуется.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлатхан Довлатханов.

"В Генплан внесены изменения с точки зрения градостроительства, будут указаны места с многоквартирными, многоэтажными и среднеэтажными зданиями. Эти места будут предоставлены инвесторам, если инвестор сможет переселить население или предоставить им новые квартиры в соответствии с законодательством , то будет выдано разрешение на строительство", - отметил он.