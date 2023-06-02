Замминистра: Зангезурский коридор важен для безопасности цепочки поставок

Зангезурский коридор крайне важен для установления мира на Южном Кавказе и в то же время для безопасности цепочки поставок.

Зангезурский коридор крайне важен для установления мира на Южном Кавказе и в то же время для безопасности цепочки поставок.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития Самир Мамедов сказал на проходящем в Баку I Международном транспортно-логистическом форуме.

По его словам, реализация региональных коммуникационных проектов между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через Зангезурский коридор, полное использование потенциала освобожденных от оккупации территорий создают большие возможности для продвижения Азербайджаном эпохи мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Замминистра отметил, что проводится важная работа по восстановлению разрушенной транспортной инфраструктуры, строительству новых автомобильных и железных дорог на освобожденных от оккупации территориях: "Разработан региональный транспортный генплан этих территорий и проведена важная работа по реализации плана. Среди проектов, реализуемых в соответствии с генпланом, большое значение имеет железная дорога Горадиз-Агбенд. Данный проект планируется завершить к концу 2024 года".