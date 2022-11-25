Замминистра: Зангезурский коридор может серьезно изменить транспортную карту региона

Открытие Зангезурского коридора, который может оказать существенное влияние на потенциал расширения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), может привести к серьезным изменениям в транспортной карте региона.

Открытие Зангезурского коридора, который может оказать существенное влияние на потенциал расширения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), может привести к серьезным изменениям в транспортной карте региона.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика“ в Бакинском международном морском торговом порту с участием известных профессоров, исследователей и экспертов авторитетных международных мозговых центров.

"Зангезурский коридор, самый короткий транзитный коридор, обеспечит диверсификацию транспортных связей между Китаем, странами Центральной Азии и странами Европы. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд протяженностью 110,4 километра является составной частью этого коридора. На данный момент работы по строительству дороги завершены на 40%", - отметил он.

"Для увеличения возможностей Зангезурского коридора на освобожденных от оккупации территориях планируется создание логистических центров и свободных экономических зон", - добавил замминистра.